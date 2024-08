Chateaux en rose: il 26 agosto la prima edizione nel Castello di Carovigno

Il 26 agosto 2024 alle ore 19,00 parte la prima edizione di Chateaux en rose nella splendida cornice

del Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Il Castello accoglierà una selezione di numerose etichette del territorio, di cantine emergenti, e

cantine storiche con banchi di assaggio di vino rosato fermo e bollicine, in una cornice storica di

grande rilievo. Si darà lustro e valore alla storia e alla tradizione della terra, celebrandola con stile ed

eleganza.

Saranno presenti stand gastronomici e live show cooking in abbinamento al protagonista assoluto: il

Vino Rosato, tanto apprezzato da appassionati, turisti, giovani e professionisti del settore. L’evento

sarà allietato da una band musicale.

L’evento è organizzato dall’Associazione Le Colonne in collaborazione con Apulian Catering,

Carvinea Beppe Di Maria e ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Carovigno.

Per maggiori info e prenotazioni consultare il sito www.pastpuglia.it o scaricare l’app PastPuglia.

Cantine partecipanti: Curto Martino, La Pruina, Le Vigne di Sammarco, Varvaglione, Villani

Miglietta, Leone De Castris, Incantalupi, Casal Thaulero, Cantine De Serio, Val D’Oca, Tenute

Riovini, Terre Carsiche, Cantina Masseria Torricella, Tenute LuSpada, Villa Agreste, Carvinea.