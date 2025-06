Châteaux en Rosé: sabato 7 giugno il vino rosato incanta il Castello degli Imperiali di Francavilla Fontana

Il festival del vino rosato nei castelli più affascinanti di Puglia torna con una nuova

edizione che si preannuncia indimenticabile. Sabato 7 giugno 2025, le porte del

maestoso Castello degli Imperiali di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, si

apriranno per accogliere appassionati, intenditori e curiosi in un’atmosfera magica e

raffinata.

Châteaux en Rosé è un omaggio al vino rosato e alla storia. Dopo il successo della

prima edizione, si conferma tra gli eventi enogastronomici più suggestivi dell’estate

pugliese. Un format unico che unisce la bellezza dei castelli al fascino intramontabile

del vino rosato, in un contesto animato da musica dal vivo, danza e spettacolo.

Gli ospiti saranno immersi in un contesto storico dal grande fascino, tra giochi di luce, performance artistiche e degustazioni guidate dai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier. Il vino rosato sarà protagonista in tutte le sue sfumature, con etichette selezionate provenienti da diverse regioni italiane.

Châteaux en Rosé non è solo un evento, ma un viaggio emozionale. Dietro

l’organizzazione ci sono due donne pugliesi con una visione comune: offrire momenti

unici e indimenticabili. Mariagrazia Carbone, sommelier AIS e banqueting manager, e

Alessandra Mazza, esperta di turismo esperienziale, hanno curato ogni dettaglio per

regalare agli ospiti una serata che unisce eleganza e convivialità.