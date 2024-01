Che fine ha fatto il parco-giochi del rione La Rosa?

La foto che vi proponiamo si riferisce al rione La Rosa e, in particolare, ad un cantiere in abbandono relativo ad un parco-giochi che avrebbe dovuto realizzare l’Amministrazione Comunale. In tale cantiere non si vede un operaio dall’agosto dello scorso anno e l’unica ocsa ad essere stata completata è un campo di basket. Il fatto grave – al di là della mancata realizzazione dell’opera pubblica – è che la recinzione se ne sta cadendo a pezzi e costituisce un pericolo per i tanti bambini che transitano in quella zona. Possibile che a Palazzo di Città nessuno se ne renda conto?