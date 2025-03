Che mondo sarebbe senza le donne!

“Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. Non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano lacrime. Loro, sono le donne che fanno la differenza.- Luna Del Grande”. L’otto marzo viene celebrata la Giornata Internazionale dei diritti della Donna, istituita dalle Nazioni Unite per sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne e per festeggiare le conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute nel corso di secoli di lotta per la parità dei diritti. È un’occasione unica per avere un pensiero affettuoso per tutte le donne, mamme, sorelle, figlie e amiche che ogni giorno danno un senso alla vita. Tanto è stato fatto grazie all’impegno e alla perseveranza delle donne, ma non dobbiamo abbassare la guardia sulle conquiste ottenute e le lotte ancora da affrontare. Le donne dovrebbero essere celebrate ogni giorno, ma è importante avere una giornata in particolare per ricordare tutto quello che le donne hanno dovuto affrontare affinché la loro voce venisse ascoltata. Le donne devono essere libere di vivere, contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere. È stata scelta la mimosa come simbolo della donna, un fiore che può apparire fragile e sensibile, ma la pianta è molto resistente e in grado di attecchire in terreni difficili. Essere donna è così affascinante! Anna Consales