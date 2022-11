E’ davvero difficile capire il motivo per il quale il conducente del monopattino in foto abbia lasciato nel pomeriggio di mercoledì 2 novembre il mezzo sul marciapiede del Cavalcavia De Gasperi. Abbozziamo qualche motivo. Stanchezza? Trovato un passaggio in auto? Impossibilità di prenotazione? Voglia di andare a piedi? Altro? Sta di fatto che non c’e’ limite alla fantasia. Mah…