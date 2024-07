Chianche dissestate a rischio infortuni…

Non solo marciapiedi malridotti e asfalti di strade dissestati, ma anche le storiche chianche pugliesi nei pressi di Provincia e Prefettura, in pieno centro storico di Brindisi, sono a rischio cadute di pedoni, tra cui lavoratori e avventori dei tanti locali di ristorazione in zona, o di forature di gomme di veicoli a motore e biciclette. Chianche spostate, non livellate e strade sconnesse. L’allarme e’ dato dai cittadini che chiedono all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di provvedere alla sistemazione della strada. E qualcuno e’ già caduto con ricorso alle cure sanitarie.