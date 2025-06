Chiara Barbuto, talento d’oro: 5 titoli regionali alle finali Esordienti B per la giovane stella brindisina della Feel Good di Cellino San Marco

Un’impresa straordinaria: domina rana, stile libero e misti. La nuova promessa del nuoto cresce a suon di successi, lavoro e passione.

È stato un weekend da incorniciare, di quelli che si scolpiscono nella memoria e nei cuori. Chiara Barbuto, giovanissima atleta brindisina di soli 10 anni della categoria Esordienti B, ha illuminato le finali regionali di nuoto che si sono tenute a Monopoli il 14 e 15 giugno 2025 con una serie di prestazioni semplicemente straordinarie. In una manifestazione che raccoglie le promesse più brillanti del panorama natatorio regionale, Chiara ha fatto qualcosa di eccezionale: ha conquistato il titolo di campionessa regionale in ben cinque gare individuali, un risultato che racconta molto più di una serie di medaglie — racconta l’inizio di una grande carriera sportiva.

La giovanissima atleta della società sportiva Feel Good si è imposta con autorevolezza nelle prove dei 50, 100 e 200 metri rana, dominando con classe una delle discipline tecnicamente più complesse e impegnative. Ma il suo trionfo non si è fermato lì: Chiara ha mostrato tutto il suo eclettismo anche nei 200 metri stile libero, gara di resistenza e strategia, e nei 200 metri misti, dove ha dato prova di padronanza in tutte le specialità, evidenziando un controllo del gesto tecnico e una lucidità fuori dal comune per la sua giovane età.

Già si era distinta nelle gare del Memorial “Michele Lorusso” 2025 a Bari dove ha ottenuto cinque primi posti nelle gare 50, 100 e 200 metri rana, 200 metri stile libero e 200 metri misti ottenendo 4 record tra gli atleti Esordienti B nei 50, 100 e 200 metri rana e 200 metri misti.

Dietro questi risultati c’è un lavoro quotidiano, paziente, fatto di sudore e sacrifici. Chiara è la dimostrazione concreta che il talento, per quanto prezioso, deve essere coltivato con dedizione costante, spirito di sacrificio e passione genuina. In lei convivono determinazione, intelligenza tattica, e un amore viscerale per il nuoto. Ogni vasca percorsa è frutto di allenamenti intensi e di un cammino che parte da lontano, costruito passo dopo passo, nuotata dopo nuotata.

A sostenerla in questo percorso, un team tecnico di primissimo livello: gli allenatori Vilella Maurizio, Jacopo Ziza e Chiara Marra, figure chiave del settore giovanile della Feel Good. Il loro lavoro, tanto silenzioso quanto fondamentale, ha saputo valorizzare il potenziale di Chiara, accompagnandola nella crescita tecnica ed emotiva che l’ha portata fino a questi straordinari traguardi. A loro vanno i più sinceri complimenti per la passione e la competenza con cui ogni giorno formano le giovani generazioni di nuotatori.

L’impresa della Barbuto non è stata l’unica a far brillare la Feel Good in queste finali regionali. Anche il suo compagno di squadra Emanuele Pedali ha regalato grandi emozioni, conquistando la medaglia d’argento nei 200 metri rana e la medaglia di bronzo nei 100 metri rana. Due podi importantissimi che confermano il valore del vivaio della società, e premiano l’impegno di un atleta serio e tenace, sempre pronto a dare il massimo.

Questi risultati, pur straordinari, sono solo un punto di partenza. Il percorso di Chiara Barbuto ed Emanuele Pedali è ancora lungo, ma ciò che hanno dimostrato nelle finali regionali rappresenta un segnale chiaro: il talento c’è, il cuore pure, e con il giusto supporto il futuro può riservare soddisfazioni ancora più grandi.

Per ora, la comunità sportiva si gode questo momento di gioia e orgoglio, celebrando due giovani atleti che hanno saputo unire risultati e valori, vittorie e impegno, dando esempio a tutti i loro coetanei.