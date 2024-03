Presso Mondadori Bookstore di Brindisi, Chiara Ingrosso ha presentato il suo libro:”La regola di Nora”. Chiara è una giornalista investigativa e autrice. Collabora con la trasmissione Quarto Grado e si è occupata di importanti casi di cronaca. Il libro è liberamente ispirato al caso del duplice omicidio, avvenuto a Lecce il 21 settembre del 2020, di Daniele De Santis e Eleonora Manta, i due fidanzati che furono massacrati da un ex inquilino con 80 coltellate. Un caso che scandalizzò l’opinione pubblica per la motivazione dell’assassino che sosteneva di averli uccisi perché erano colpevoli di essere troppo felici. Non si erano mai parlati, in pratica non si conoscevano e anche per questo l’omicidio sembrò veramente incredibile. I due ragazzi conducevano una vita equilibrata, fatta di sacrifici e ricompense. Due bravi ragazzi che, purtroppo, avevano trovato sulla loro strada un ragazzo che, con il suo terribile gesto, voleva uccidere la speranza. Se non l’avessero preso in tempo, sicuramente loro sarebbero stati i primi di una lunga strage che avrebbe voluto compiere e di cui aveva scritto nel suo diario. Era un infermiere gentile e molto richiesto nel suo reparto e nessuno avrebbe potuto immaginare i pensieri che covava nella mente. La protagonista del libro è Nora, una giornalista, frutto della fantasia di Chiara, dotata di un acuto fiuto per gli omicidi, che affronterà grandi rischi per scoprire la verità dietro gli eventi più oscuri. Ha dialogato con l’autrice, il giornalista Angelo Sconosciuto. Il libro risulta molto interessante peché ricostruisce uno dei casi di cronaca più inspiegabili degli ultimi anni ed è imperdibile per gli amanti del mistero. Anna Consales