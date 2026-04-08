Chiarimenti dell’Asl sulle dimissioni del direttore f.f. del Pronto soccorso dell’ospedale Perrino

In merito alle recenti notizie riguardanti il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, si precisa che le dimissioni dall’incarico di direttore facente funzioni sono state formalmente rassegnate dal dottor Giuseppe D’Andria per motivi esclusivamente personali e familiari, come dallo stesso dichiarato nella comunicazione ufficiale.

Pertanto, non sussiste alcun collegamento tra tale decisione e presunte situazioni di “caos” o criticità organizzative richiamate da alcuni articoli di stampa.

La Asl Brindisi sta garantendo la piena continuità operativa del servizio di Pronto soccorso, adottando tutte le misure necessarie per assicurare standard assistenziali adeguati e una gestione efficace dei flussi di accesso.

In particolare, l’attuale modello organizzativo, che prevede anche il coinvolgimento del personale medico proveniente dai reparti, consente una copertura efficace dei turni. Come evidenziato nella programmazione relativa al mese di aprile, la maggior parte dei turni diurni, sia mattutini che pomeridiani, risulta coperta da quattro unità mediche, garantendo così un adeguato livello assistenziale.

Anche sul fronte dei turni notturni si registrano significativi miglioramenti. Se nei mesi precedenti si rilevavano criticità legate alla copertura in prestazione aggiuntiva, oggi, grazie all’introduzione di un sistema di rotazione del personale medico dei reparti, la maggior parte delle notti è coperta da tre medici, assicurando una risposta più efficace alle esigenze assistenziali.

Si sottolinea che il ricorso al personale dei reparti rappresenta una misura straordinaria e temporanea, adottata per far fronte alle attuali carenze di organico, e che sarà progressivamente superata con il reclutamento di nuovo personale medico dedicato al Pronto soccorso.

Nelle more dell’espletamento dell’avviso pubblico per l’individuazione del nuovo direttore del Pronto soccorso, l’incarico sarà affidato al dottor Giuseppe Manca, direttore della Chirurgia del Perrino, in considerazione della sua comprovata esperienza professionale.

La Asl Brindisi conferma il proprio impegno costante nel garantire la qualità e la continuità dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza.