Chimica – Caliolo (Uil): Inutile un tavolo regionale parallelo…

La UIL di Brindisi non condivide né nel metodo né nel merito la proposta di convocare un Tavolo della Chimica a livello regionale, una ipotesi emersa sugli organi di informazione in queste ore e sulla quale il nostro Sindacato esprime la propria contrarietà. Siamo contrari nel metodo in quanto un Tavolo istituzionale sulla Chimica è stato da tempo avviato presso il Ministero e non avrebbe alcun senso sovrapporre un parallelo Tavolo Regionale sulle medesime questioni. Siamo contrari nel merito in quanto conosciamo a fondo la complessità che sta vivendo la Chimica a Brindisi ed a livello nazionale, una fase storica complessa ed articolata da poter trovare soluzione solo con risorse, capacità, visioni e competenze di livello nazionale che interessino in modo diretto il Governo Italiano. I contributi di tutti – dagli attori sociali ai rappresentanti istituzionali locali e nazionali – sono assolutamente utili ed auspicabili soprattutto se contributi finalizzati ad esprimere una visione ma l’unico Tavolo possibile è quello nazionale e ministeriale. Facciamo rete per la difesa del lavoro ed il futuro della nostra terra ma facciamolo sui Tavoli che possono dare reali risposte ai lavoratori.Brindisi, 17 gennaio 2025Il Coordinatore Provinciale UIL BrindisiFabrizio Caliolo