Chimica, Cgil e Filctem: “Si vendano gli impianti ad altri operatori”



Di Cesare e Frattini: «Brindisi deve restare centrale nello

scenario nazionale, salvare la chimica di base è decisivo per

evitare il declino industriale e tutelare migliaia di lavoratori»

A distanza di un anno dal protocollo del 10 marzo 2025, la CGIL di

Brindisi torna a rilanciare con forza la propria posizione sulla crisi

della chimica di base, in piena sintonia con quanto denunciato a

livello nazionale da Maurizio Landini e Marco Falcinelli nella

lettera indirizzata al ministro Adolfo Urso, che individua proprio

nel caso Brindisi un banco di prova della politica industriale

italiana.

Il segretario generale della CGIL di Brindisi, Massimo Di Cesare,

dichiara: «A distanza di un anno da quel protocollo, continuiamo a

sostenere con determinazione una posizione che non è mai

cambiata: Brindisi deve restare centrale nello scenario nazionale,

mantenendo il suo polo industriale dell’energia e soprattutto della

chimica di base».

Una posizione che si rafforza alla luce delle contraddizioni

evidenziate anche a livello nazionale. «Da mesi denunciamo una

politica schizofrenica del ministro Urso: da una parte si

accompagna la chiusura del cracking, dall’altra si sottoscrivono

documenti europei che indicano la chimica di base come settore

strategico da difendere e rilanciare».

Sulla stessa linea il segretario generale della Filctem Cgil Puglia,

Antonio Frattini: «Il caso Brindisi non è isolato ma riguarda

l’intero sistema della chimica nazionale. Qui si misura se l’Italia

intende restare dentro una filiera strategica o uscirne

definitivamente, con conseguenze gravissime sul piano industriale

e occupazionale».

Per la CGIL e la Filctem il punto centrale è evitare la chiusura

definitiva degli impianti e scongiurare una desertificazione

industriale già in atto. «Occorre evitare la prossima chiusura

definitiva di uno degli impianti più performanti d’Europa – prosegue

Di Cesare – e per farlo bisogna percorrere tutte le strade possibili,

a partire dalla messa in vendita degli asset a grandi operatori

internazionali».

Una richiesta che trova riscontro anche nel dibattito nazionale,

dove si evidenzia come l’assenza di una regia pubblica e il ruolo di

Eni abbiano finora ostacolato soluzioni industriali alternative,

impedendo l’ingresso di nuovi investitori.

Frattini aggiunge: «Se Eni non intende più gestire la chimica di

base in Italia, si provi seriamente a cedere gli impianti. Non è

accettabile accompagnarne il deperimento fino alla chiusura: il

mercato esiste e lo dimostrano operazioni industriali in Europa».

Intanto, sul territorio, gli effetti della crisi sono già evidenti. «Da

mesi – sottolinea Di Cesare – l’intera filiera, con Basell, Chemgas e

tutto l’indotto, a partire dalla logistica e dalle imprese

metalmeccaniche, registra un forte arretramento. Altro che

transizione: il rischio concreto è che Brindisi diventi un deserto

industriale e un caso di archeologia industriale».

Il sindacato ritiene però che ci siano ancora margini per invertire la

rotta. «Noi crediamo sia ancora possibile intervenire – afferma

Frattini – anche con il contributo della Regione Puglia. Salvare la

chimica di base significa tenere aperta una prospettiva industriale

che può svilupparsi nel riciclo della plastica, nelle energie

rinnovabili, nella farmaceutica e nella navalmeccanica».

In questo quadro, l’accordo di programma può rappresentare uno

strumento decisivo, ma solo se accompagnato da progetti

industriali credibili. «È in questa ottica – conclude Di Cesare – che

l’accordo di programma deve diventare il perno di una nuova fase,

capace di generare occupazione e assorbire gli oltre 2.600

lavoratori oggi a rischio. Senza una scelta chiara, il declino

industriale del territorio sarà inevitabile».

Per CGIL e Filctem la strada è dunque netta: fermare la

dismissione, riaprire il confronto e, se necessario, favorire la

cessione degli impianti. Perché, come evidenziato anche a livello

nazionale, non è in gioco solo il destino di Brindisi, ma la tenuta

industriale dell’intero Paese. Per tutte queste ragioni CGIL e

Filctem chiedono la convocazione di un tavolo urgente in

Prefettura.

Brindisi 21.4.2026

Massimo Di Cesare

Segretario generale

CGIL Brindisi

Antonio Frattini

Segretario generale

FILCTEM CGIL Puglia