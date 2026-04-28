Chimica – Contessa (Ance Brindisi): “La possibile cessione del cracking è un’ottima notizia per Brindisi perché si rafforza il sistema industriale e nel trae giovamento l’economia brindisina”
Le notizie riguardanti la volontà del gruppo Eni-Versalis di mettere sul mercato il cracking di Brindisi rappresentano un fatto estremamente positivo in quanto si potrebbero creare le condizioni per una ripresa della chimica di base, passando proprio da Brindisi. Tutto questo si tramuta in un ritorno economico per il territorio ed in un aumento del dato occupazionale. Elementi su cui il sistema-Ance è impegnato quotidianamente grazie alla vitalità ed alle capacità delle sue aziende.
Un motivo in più per seguire con estremo interesse gli sviluppi della situazione che si collega naturalmente anche alla possibile definizione di un accordo di programma per Brindisi.
Angelo Contessa – Presidente Ance Brindisi