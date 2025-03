Come Fialc Cisal esprimiamo nostro apprezzamento per quanto la Regione Sicilia abbia compreso lo sforzo che le organizzazioni sindacali hanno compiuto per traguardare con fatti e non con le chiacchere la vera trasformazione industriale nell interesse generale del paese Italia e dei lavoratori tutti diretti e indiretti . Auspichiamo che la Regione Puglia faccia la stessa cosa. Lo dichiara Massimo Pagliara