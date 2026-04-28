Chimica – Soddisfazione di Confindustria per disponibilità alla vendita del Cracking



Il Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, esprime grande soddisfazione per la notizia della convergenza tra il Ministro Urso ed Eni per l’individuazione di un advisor per la vendita dell’impianto cracking di Versalis a Brindisi.



“È una notizia che offre ulteriori garanzie per il futuro del nostro sistema industriale, oltre che rilanciare il ruolo di Brindisi come polo chimico di rilevanza internazionale. Ciò soprattutto alla luce dell’attuale fase di incertezza e turbolenza a livello geopolitico. Ringraziamo, pertanto, il Ministro Urso e i vertici di Eni per il lavoro svolto, a conferma dell’attenzione riservata al nostro territorio. Rileviamo, infine, con grande positività, un ritrovato clima di coesione tra parti politiche, sindacali ed istituzionali, evidenziando, altresì, il ruolo attivo e propositivo della Regione Puglia.



Possiamo affermare che si stanno delineando tutti i presupposti per lo sviluppo del territorio; Confindustria Brindisi e le imprese associate sono pronte a svolgere al meglio il proprio ruolo.”