Chiostro D’ Estate: 25 giugno ore 20:00 presentazione libro LA NATURA BELLA DELLE CODE di Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna culturale estiva Chiostro D’Estate – Pagine Erranti in collaborazione con “Brindisi città che legge”, Feltrinelli Point Brindisi, Slow Food Brindisi e Slow Food AltoSalento

La presentazione del libro LA NATURA BELLA DELLE COSE di BARBARA NAPPINI, presidente Slow Food Italia, si terrà mercoledì 25 giugno, alle ore 20:00, presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 33.

Il Libro: Gli eventi della nostra vita narrano chi siamo e ancora più chi vogliamo diventare. Quando prendiamo decisioni dirompenti spesso si aprono spazi inaspettati, prima solo lontanamente immaginati. È questo che tra le righe emerge dal libro firmato da Barbara Nappini, un saggio accorato che ci invita all’azione raccontandoci non soltanto quello che nel mondo non funziona ma anche, e soprattutto, gli uomini e le donne che possono rendere la nostra Terra migliore, nella sua bellezza più autentica.

L’autrice: Dopo anni in una multinazionale nel mondo della moda.Nel 2012 incontra Slow Food e scopre Terra Madre: da quel momento non sarà più la stessa. Comincia occupandosi di progetti educativi e attività per adulti. Da luglio 2021 è Presidente Nazionale di Slow Food Italia, prima donna a ricoprire questo ruolo.

A dialogare con l’autrice: Anna Saponaro, Giornalista eMarcello Longo, Presidente Onorario Slow Food Puglia

Camminate insieme a noi tra queste nuove Pagine Erranti nel Chiostro D’Estate.