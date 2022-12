CHIOSTRO D’INVERNO – ULTIMO APPUNTAMENTO CON BABBO NATALE 18 Dicembre con la presenza di Babbo Natale e lo Zucchero Filato per TUTTI dalle 18:00-19:00 e alle 19:30 Balliamo tutti insieme la Pizzica con i maestri della Casa di Quartiere San Bao ed ancora esposizione artistica, presepisti, e molto altro… tutto questo presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie in Via Giovanni Tarantini 35.