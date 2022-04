CHIRURGIA ONCOLOGICA BRINDISI – AMATI: TORNA L’ATTESA PER SENOLOGIA E UROLOGIA

Chirurgia oncologica BR, Amati: “Torna l’attesa per Senologia e Urologia. Chiesto a DG sedute aggiuntive”

“All’ospedale Perrino di Brindisi servono sedute di sala operatoria aggiuntive per Senologia e Urologia: le liste d’attesa sono tornate nella vecchia problematicità. La chirurgia oncologica è un’ovvia priorità, perché si tratta di salvare vite umane. Ho scritto al DG”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Dopo un breve periodo con un potenziamento delle sedute operatorie per Senologia, siamo tornati al vecchio problema dell’attesa. Per Urologia, invece, il problema non ha mai avuto miglioramenti, perché si era in attesa di un piano complessivo delle sedute operatorie, mai adottato. La solita storia: quando si vuole complicare un problema basta dare un incarico per elaborare un piano.

“La chirurgia senologica ha sempre un’attesa di 50-60 pazienti, poiché l’utilizzo della sala operatoria è limitata a una seduta lunga e una breve a settimana; con queste modalità il numero di pazienti operabili a settimana oscilla tra 6 e 9, in ogni caso insufficienti per limitare l’attesa a tempi ragionevoli. Ci vorrebbe, in buona sostanza, un’ulteriore seduta lunga oppure due brevi.

“L’Urologia, invece, ha in attesa 60-65 pazienti, poiché l’utilizzo della sala operatoria è limitato a tre sedute brevi a settimana. Anche in questo caso le sedute risultano insufficienti e servirebbe un’ulteriore seduta lunga oppure due brevi.

Ho scritto al Direttore generale della Asl per sollecitare un programma di riduzione dell’attesa per la chirurgia oncologica, da realizzare senza particolari procedimenti burocratici. E ciò perché la malattia non è regolata dai procedimenti amministrativi. “Purtroppo”.