Chiude il Centro ricreativo di Sant’Elia. L’appello di una cittadina

Ecco l’appello di una cittadina di Brindisi:

Vorrei portare alla vostra attenzione ma soprattutto a quello dei lettori e dei politici che gestiscono questa città che il Centro Ricreativo di Sant’Elia a fine mese verrà chiuso nel silenzio tombale delle autorità a causa di un mancato riscontro da parte del Comune alla richiesta della attuale cooperativa di avere una estensione di altri due anni.

Il centro è un punto cruciale per la comunità cittadina e soprattutto per tutti i MUSICISTI della città in quanto ospita l’unica vera ala prove e studio di registrazione gestito dal mitico Silvio che ha regalato anni di gioia e musica a tutti noi. Ma ovviamente non si tratta di Basket o Calcio quindi a nessuno importa che un centro culturale e musicale simbolo della città verrà chiuso per sempre senza alternative valide. Questo costringerà i musicisti a spostarsi in altri paesi per poter provare con il proprio gruppo ed è una perdita enorme sia per loro che per tutta la città.

Vi preghiamo di fare rumore perché una cosa come questa è intollerabile ed inaccettabile.