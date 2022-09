CHIUDONO I SERVIZI ESTIVI A TORRE GUACETO

Si comunica che, come di consuetudine, nei prossimi giorni termineranno i servizi estivi della riserva. Nel dettaglio, il lido dell’area protetta rimarrà attivo sino a domenica 11 settembre, a partire dal giorno successivo inizieranno i lavori di smontaggio delle strutture per il ripristino dei luoghi. I visitatori di Torre Guaceto potranno continuare a fruire delle spiagge libere senza alcuna variazione rispetto a quanto previsto dall’ordinario regolamento dell’area protetta che permette la permanenza in spiaggia dal mattino al tramonto, vieta l’introduzione di cani e droni e la balneazione in zona A. Per quanto concerne il servizio parcheggio, invece, l’area rimarrà aperta sino alla domenica successiva, il 18 settembre, dalle 9 alle 19 (le modalità di fruizione del servizio rimarranno invariate e sarà ancora possibile effettuare prenotazione online tramite www.riservaditorreguaceto.it), a seguire inizieranno i lavori che, a partire dall’estate 2023, permetteranno di dotare la Porta della riserva di numerosi servizi aggiuntivi.