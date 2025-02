Chiusa la vertenza del 118 – La Uil Fpl ringrazia Vizzino. Zingarello e De Nuccio

A seguito della vertenza avviata dalla UIL FPL di Brindisi, che ha ricevuto il supporto di tutti i lavoratori del servizio SET 118, siamo lieti di comunicare che, nella giornata odierna, l’Assessorato alla Sanità ha autorizzato il Direttore Generale a concedere all’Amministratore Unico della Sanitaservice la possibilità di modificare il contratto di lavoro dei dipendenti da part-time a full-time. Questa misura riguarda tutti i lavoratori attualmente con contratto part-time che operano quotidianamente per il servizio SET 118.

La UIL FPL ha fatto presente fin da subito, sui tavoli istituzionali, che i lavoratori stavano accumulando migliaia di ore come banca ore, tutto nel corso di questi pochi anni di servizio, fatto accolto da tutti i soggetti pubblici intervenuti nei vari tavoli istituzionali; oggi possiamo dire che è stata trovata la soluzione al problema.

La UIL FPL di Brindisi desidera esprimere il proprio ringraziamento al Presidente della III Commissione, Mauro Vizzino, e a tutto l’Assessorato alla Sanità per la disponibilità e la celerità dimostrate nei confronti di questi lavoratori. Un ringraziamento particolare va al Dott. Zingarello, che, grazie alla sua professionalità, è riuscito a trovare un giusto equilibrio nella questione economica, aspetto fondamentale in questo contesto.

Ci teniamo anche a ringraziare il Direttore Generale, Dott. Maurizio De Nuccio, per la sensibilità che dimostra quotidianamente verso le problematiche del personale della ASL e della Sanitaservice, nonché per l’impegno costante volto al miglioramento dei servizi essenziali per il territorio brindisino. In un momento così delicato, cogliamo l’occasione per richiedere l’apertura di ulteriori postazioni del SET 118 anche nei comuni, servizio attualmente garantito dalle postazioni operative in altri comuni e supportato dalle recenti disposizioni regionali che prevedono la chiusura dei PPT.

La UIL FPL di Brindisi formula i migliori auguri di buon lavoro a tutti i dipendenti del 118 per aver vinto questa battaglia di diritti ed equità. Tutto ciò avrà un impatto positivo su tutti, in particolare sulla popolazione brindisina, sempre che agli autisti e ai soccorritori venga consentito di rispettare i tempi di intervento, che si sono dimostrati molto ristretti, soprattutto in considerazione degli ultimi eventi.

Pertanto, la UIL FPL di Brindisi, ritenendosi soddisfatta del risultato raggiunto per i propri iscritti, annuncia la chiusura dello stato di agitazione aperto in data 04/09/2024 con nota prot. U-IT-BR-000000207-2024. Ringraziamo di cuore Sua Eccellenza, il Signor Prefetto, per il supporto che ha reso possibile quanto avvenuto nella giornata odierna.

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia