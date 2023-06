CHIUSURA CHIRURGIA OSTUNI – VIZZINO: PROBLEMA GRAVISSIMO

La chiusura del reparto di chirurgia dell’ospedale di Ostuni deve rappresentare un problema gravissimo per ciascuno di noi che va risolto nel più breve tempo possibile. L’interruzione del servizio, come è noto, riguarda il “day surgery” visto che da tempo non venivano già effettuati ricoveri.

Ho immediatamente contattato il commissario straordinario dell’Asl di Brindisi, dott. Giovanni Gorgoni, il quale mi ha confermato la drammaticità della situazione, visto che in tutta la provincia (a parte le unità impegnate in senologia) sono in servizio 15 chirurghi e per coprire un solo turno nel occorrono almeno sette. Purtroppo non si potrà prescindere dal pieno funzionamento dei reparti di chirurgia di Brindisi e di Francavilla (in questo caso parliamo di un ospedale che copre un’area sanitariamente sottoservita tra Brindisi e Taranto).

E’ sin troppo chiaro, pertanto, che dovremo insistere ad ogni livello perché si reperiscano altri medici chirurghi con l’obiettivo di aumentare la copertura nei due ospedali maggiori e di ripristinare il day surgery ad Ostuni. Ed è in questa direzione che assicureremo il massimo impegno, anche dal punto di vista politico.

Mauro Vizzino – Presidente Commissione Sanità Regione Puglia