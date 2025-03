Chiusura Cracking del Petrolchimico – interrogazione parlamentare dell’on. La Salandra

Nella mattinata di ieri, su sollecitazione di Roberto Aprile,

membro del Dipartimento Nazionale Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia, e di

Francesco Fiera, dirigente di Fratelli d’Italia, l’On. Giandonato La Salandra ha presentato

un’interrogazione con risposta in Commissione sulla chiusura dell’impianto di steam

cracking di Eni Versalis a Brindisi.

Come annunciato da alcuni mesi da Eni, la chiusura dell’impianto è motivata dalla

profonda crisi del settore petrolchimico, che da anni affligge l’industria. Le ingenti

perdite economiche accumulate hanno spinto Eni ad avviare un programma di

riconversione aziendale, con la previsione di nuovi progetti industriali.

Tra le ipotesi prospettate, si segnala la realizzazione di una giga factory nel settore

green. Tuttavia, non sono ancora stati forniti dettagli chiari sui tempi di attuazione e,

soprattutto, non vi è garanzia sul pieno riutilizzo della manodopera e sulla salvaguardia

dei posti di lavoro.

Il tavolo tecnico istituito presso il Ministero ha discusso la possibilità di rinviare la

chiusura dell’impianto, inizialmente prevista per marzo, ma comunque programmata

entro il 2025, sottolineando l’importanza di mantenere la chimica di base come parte

della capacità produttiva nazionale.

La riconversione dell’impianto rappresenta un tema cruciale. È stata avanzata l’ipotesi

di una collaborazione con Seri Industrial per la realizzazione di una giga factory, che

dovrebbe entrare in funzione nel 2028. Tuttavia, permangono preoccupazioni in merito

ai tempi e alle modalità di attuazione del progetto, nonché all’impatto occupazionale per

i lavoratori diretti e per l’indotto. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, come

riportato da diversi organi di stampa, sono in stato di agitazione.

La chiusura dell’impianto avrebbe conseguenze negative per l’intero tessuto economico

e sociale del territorio. Aziende come Chemgas, Lyondell Basell, la centrale elettrica di

Enipower e il Consorzio Brindisi Servizi Generali subirebbero pesanti ripercussioni

(fonte: Quotidiano di Puglia – Brindisi online, 18 gennaio 2025).

Alla luce di questi elementi, si chiede al Governo quali interventi intenda adottare per

garantire la continuità industriale nella città di Brindisi attraverso un adeguato processo

di riconversione. Inoltre, si richiede quali misure verranno adottate per tutelare i

lavoratori dell’intero comparto chimico e dell’indotto.

L’On. Giandonato La Salandra ha dichiarato: “La chiusura dell’impianto di Brindisi

rappresenta un duro colpo per l’economia locale e per centinaia di lavoratori, tra diretti

e indotto. Sono certo che il Governo fornirà risposte concrete per evitare un’emorragia

occupazionale e garantire un piano di riconversione serio e strutturato, come già

dimostrato in altre occasioni. Il nostro impegno è massimo affinché questa vertenza

trovi una soluzione che salvaguardi sia i lavoratori che la produzione industriale nel

nostro Paese. Colgo l’occasione per ringraziare Roberto Aprile e Francesco Fiera per il

contributo con la convinzione che grazie alla loro sollecitudine troveremo la giusta

attenzione con il Ministero per Brindisi e per la Puglia”.