Chiusura cracking Eni a Brindisi – D’Attis (Fi): “Produzione strategica per il paese, massima attenzione da parte del Governo”

“Il cracking di Versalis (ENI) non è una questione che riguarda solo Brindisi o la Puglia perché parliamo di un segmento strategico per l’intero Paese ed è per questo che il Governo nazionale, con il ministro Urso, sta seguendo con la massima attenzione la questione, cercando soluzioni idonee alla eventuale prosecuzione della produzione”. Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis. “Evidentemente tutte le opzioni vanno percorse, molte sono le questioni ancora da verificare con l’obiettivo di far restare Brindisi come polo strategico per il settore petrolchimico italiano”.