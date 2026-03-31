Chiusura delle scuole – Ecco l’ordinanza del Sindaco Marchionna

COMUNE DI BRINDISI

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

Data di Registrazione

13

31/03/2026

OGGETTO: Ordinanza Sindacale di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado del territorio

comunale per il giorno del 01/04/2026 per avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per

eventi meteo avversi- CODICE ARANCIONE .

IL SINDACO

Premesso che:

Con nota prot. n. 200/1-18°-4/prot.civ del 31/03/2026 , allegata al presente provvedimento, la Prefettura di

Brindisi inviava avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversiCODICE ARANCIONE per il giorno 01.04.26, allegando inoltre alla stessa nota messaggio di Allerta

Meteo ai sensi del DGR n. 1571 /2017;

Rilevato che l’avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi- CODICE

ARANCIONE comporta un latente ed immanente pericolo per la sicurezza e la salute dell’utenza

scolastica e di tutto il personale che opera all’interno degli stessi, si ritiene necessario procedere con

urgenza alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado che insistono sul territorio comunale;

Accertato che sussistono le condizioni per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente per motivi di

pubblica e privata salute e incolumità;

Visto il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed

ii.; Visto l’art. 54 del D.L.gs

n.267/2000;

Visto l’art.54 del D.L.gs n.267 del 18.08.2000, contenente le attribuzioni al Sindaco di funzioni di

competenza statale;

Visto lo Statuto Comunale;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

ORDINA

per i motivi in premessa rappresentati, alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado che insistono

sul territorio comunale per il giorno del 01/04/2026.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio online dell’Amministrazione Comunale di

Brindisi e notificata a:

a. Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Brindisi

b. Ai Dirigenti scolastici degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado di Brindisi;

c. Dirigente Settore Pubblica Istruzione del Comune di Brindisi;

d. Prefetto di Brindisi;

e. Polizia Locale di Brindisi.

IL SINDACO

Giuseppe Marchionna