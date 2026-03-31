Chiusura delle scuole – Ecco l’ordinanza del Sindaco Marchionna

COMUNE DI BRINDISI
ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza N.
Data di Registrazione
13
31/03/2026
OGGETTO: Ordinanza Sindacale di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado del territorio
comunale per il giorno del 01/04/2026 per avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per
eventi meteo avversi- CODICE ARANCIONE .
IL SINDACO
Premesso che:
Con nota prot. n. 200/1-18°-4/prot.civ del 31/03/2026 , allegata al presente provvedimento, la Prefettura di
Brindisi inviava avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversiCODICE ARANCIONE per il giorno 01.04.26, allegando inoltre alla stessa nota messaggio di Allerta
Meteo ai sensi del DGR n. 1571 /2017;
Rilevato che l’avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi- CODICE
ARANCIONE comporta un latente ed immanente pericolo per la sicurezza e la salute dell’utenza
scolastica e di tutto il personale che opera all’interno degli stessi, si ritiene necessario procedere con
urgenza alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado che insistono sul territorio comunale;
Accertato che sussistono le condizioni per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente per motivi di
pubblica e privata salute e incolumità;
Visto il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed
ii.; Visto l’art. 54 del D.L.gs
n.267/2000;
Visto l’art.54 del D.L.gs n.267 del 18.08.2000, contenente le attribuzioni al Sindaco di funzioni di
competenza statale;
Visto lo Statuto Comunale;
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
ORDINA
per i motivi in premessa rappresentati, alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado che insistono
sul territorio comunale per il giorno del 01/04/2026.
DISPONE
che la presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio online dell’Amministrazione Comunale di
Brindisi e notificata a:
a. Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Brindisi
b. Ai Dirigenti scolastici degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado di Brindisi;
c. Dirigente Settore Pubblica Istruzione del Comune di Brindisi;
d. Prefetto di Brindisi;
e. Polizia Locale di Brindisi.
IL SINDACO
Giuseppe Marchionna