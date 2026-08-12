Chiusura estiva degli uffici, ARCA garantisce urgenze e reperibilità e chiede alla UIL FP un confronto sul personale 

Rina «Reperibilità, pronto intervento e monitoraggio delle comunicazioni non si sono mai fermati. Sul fabbisogno di organico chiediamo alle organizzazioni sindacali una leale collaborazione, perché su quel terreno possiamo essere alleati»

BRINDISI – ARCA Nord Salento interviene sulla nota della UIL FP Brindisi relativa alla pausa estiva degli uffici dal 10 al 21 agosto con alcune precisazioni di merito e con una proposta di lavoro comune.



Il ricevimento ordinario dell’utenza si svolge il martedì, per cui la pausa estiva incide su due sole giornate di apertura al pubblico, l’11 e il 18 agosto, in un periodo nel quale l’affluenza agli sportelli è storicamente molto ridotta.

Restano invece pienamente attivi il servizio di pronta reperibilità e il numero dedicato al pronto intervento manutentivo, mentre la posta elettronica ordinaria e la posta certificata sono monitorate ogni giorno e le segnalazioni che non possono attendere vengono prese in carico senza interruzione. La pausa riguarda quindi la sola attività ordinaria in presenza e non il presidio delle situazioni urgenti.



L’utenza è stata informata in anticipo, con avviso pubblicato il 17 luglio sul sito istituzionale dell’Agenzia e con l’indicazione del periodo e del recapito dedicato alle urgenze, e della pausa sono stati informati anche la Prefettura e i Comuni della provincia. Si tratta inoltre di una modalità organizzativa consolidata da molti anni, che consente lo smaltimento delle ferie del personale e il contenimento dei costi proprio nella fase di minore affluenza.



L’amministratore unico Vittorio Rina invita a riportare il confronto sul terreno dei fatti. «Comprendo l’attenzione verso la continuità del servizio, che è la stessa attenzione che muove ogni giorno il lavoro dell’Agenzia, e proprio per questo ritengo utile chiarire che la reperibilità, il pronto intervento e il monitoraggio quotidiano delle comunicazioni non si sono mai fermati. Sulle scelte organizzative siamo disponibili a un confronto puntuale in qualunque momento dell’anno, con i dati alla mano».



ARCA Nord Salento opera oggi con diciannove dipendenti per la gestione di circa seimila alloggi nella provincia di Brindisi, una dotazione che secondo il fabbisogno rappresentato dall’Ente dovrebbe essere pressoché triplicata per sostenere adeguatamente tutte le funzioni affidate all’Agenzia. Con questa dotazione l’Ente ha ripianato negli ultimi anni un disavanzo di circa otto milioni di euro, ha portato il recupero dei canoni intorno all’ottanta per cento e ha avviato una stagione di investimenti e di rigenerazione del patrimonio, con quattro immobili inutilizzati recuperati a Sant’Elia e al Paradiso e restituiti a funzioni sociali e culturali e con il progetto PA.ST.A. che sta trasformando il quartiere Paradiso attraverso l’arte pubblica. Nelle scorse ore la Regione Puglia ha inoltre approvato la proposta dell’Agenzia di destinare 1.403.099,45 euro al recupero, all’efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria degli immobili nei Comuni di Brindisi, Cellino San Marco, Ceglie Messapica, Ostuni e Fasano.

È in questo quadro che l’Agenzia raccoglie la parte utile della sollecitazione sindacale, perché la vera questione che incide sulla qualità del servizio reso ai cittadini è la carenza di personale, sulla quale la posizione di ARCA è nota e documentata da tempo. Su questo punto l’Agenzia chiede alla UIL FP e a tutte le organizzazioni sindacali una leale collaborazione, che significa sostenere nelle sedi competenti la richiesta di ampliamento della pianta organica e partecipare stabilmente ai tavoli di contrattazione decentrata, dove le questioni organizzative si affrontano con effetti concreti sui lavoratori e sull’utenza.

Per questo ARCA rende disponibile fin da ora un incontro alla ripresa dell’attività ordinaria, aperto alla UIL FP e alle altre sigle e alle associazioni degli inquilini, nel quale mettere a disposizione i dati sull’affluenza agli sportelli, sull’organizzazione degli uffici e sul fabbisogno di organico, così che il confronto si svolga su elementi verificabili e produca proposte condivise da portare insieme al livello regionale.

«I diciannove dipendenti dell’Agenzia sostengono ogni giorno un carico di lavoro molto superiore alle risorse disponibili e meritano che la discussione si concentri su come rafforzarli», conclude Rina. «Chiediamo alla UIL FP di sedersi con noi e di sostenere questa richiesta, perché le polemiche passano mentre i risultati, i cantieri e il lavoro quotidiano restano».

ARCA Nord Salento continuerà a garantire le urgenze, a presidiare le comunicazioni, a programmare gli interventi e a migliorare il patrimonio pubblico, nella convinzione che il confronto con le organizzazioni sindacali sia una risorsa e non un ostacolo.

Vittorio Rina

Amministratore

Arca Nord Salento