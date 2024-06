Chiusura Europee a Napoli – D’Attis (FI): tutto esaurito sul treno dalla Puglia !

CHIUSURA EUROPEE A NAPOLI, D’ATTIS (FI): “TUTTO ESAURITO SUL TRENO AZZURRO DALLA PUGLIA PER SOSTENERE TAJANI E FORZA ITALIA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Tutto esaurito sul treno azzurro che oggi porta parlamentati, consiglieri regionali, amministratori locali, dirigenti e sostenitori della Puglia a Napoli per l’evento di chiusura della campagna elettorale per le europee: un successo straordinario, che conferma l’entusiasmo e l’appeal sempre crescente di Forza Italia nella nostra Regione e nel Paese. Non solo e’ sold out il Frecciarossa Lecce-Napoli, ma dalla Puglia abbiamo organizzato anche quattro pullman per soddisfare il gran numero di richieste di partecipazione. Saremo con il nostro segretario nazionale e capolista alle europee, Antonio Tajani, che traina la squadra azzurra destinata ad essere essenziale all’interno del Partito Popolare Europeo, e con Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia a Bruxelles. Saremo anche con i nostri candidati pugliesi della lista di Forza Italia, Laura De Mola, Paolo Dell’Erba, Marcello Vernola. Forza Italia è una forza rassicurante, esattamente come ha voluto il nostro presidente Berlusconi: garanzia di competenza, autorevolezza e moderazione e siamo certi che gli elettori ci premieranno”