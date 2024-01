Chiusura redazioni della Gazzetta del Mezzogiorno – una nota del Presidente della Provincia Matarrelli

Di seguito una nota con l’intervento del Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli sulla chiusura delle redazioni provinciali del “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

“Da ieri sono chiuse le redazioni locali di Puglia e Basilicata della prestigiosa testata “La Gazzetta del Mezzogiorno” e la serrata è grave perché danneggia la qualità del dibattito pubblico e quindi, in definitiva, gli standard della democrazia pugliese. E perché decine di professionisti, che hanno assicurato fino all’ultimo livelli di informazione seria e scrupolosa, restano di fatto senza lavoro, incastrati in una cassa integrazione a zero ore che impedisce loro di continuare a fare giornalismo e di mantenere uno stipendio dignitoso e sufficiente. Auspico che la drammatica vertenza trovi a stretto giro una soluzione che, soddisfacendo le legittime esigenze finanziarie dell’editore, ricollochi tutti i giornalisti nella trincea del lavoro, a svolgere la funzione – indispensabile per le nostre comunità territoriali – dell’informazione”.