Chiusura temporanea della chiesa salesiana – Sacro Cuore – di Brindisi per verifiche tecniche

Questa mattina la chiesa salesiana di Brindisi è stata temporaneamente chiusa

dai Vigili del Fuoco a seguito di una segnalazione anonima relativa a un presunto

episodio, verificatosi nella serata di ieri, 29.03.2026, di caduta di un calcinaccio

dal soffitto all’interno dell’edificio.

A seguito del sopralluogo effettuato, i Vigili del Fuoco non hanno riscontrato

evidenze dirette dell’accaduto segnalato. Tuttavia, sono state rilevate alcune

manifestazioni di lesione degli stucchi nella navata centrale, tali da rendere

necessaria una perizia tecnica approfondita per accertare lo stato della struttura

e definire eventuali interventi di messa in sicurezza.

Per tale motivo, tutte le celebrazioni liturgiche all’interno della chiesa sono

sospese fino al completamento della perizia, prevista nella giornata di domani.

Nel caso in cui la perizia chiederà un tempo prolungato della chiusura della chiesa

per effettuare i lavori necessari, sarà diffusa una comunicazione riguardo la

riorganizzazione delle liturgie della Settimana Santa in un altro ambiente

salesiano.

La comunità è già attiva in tutte le operazioni necessarie per garantire la tutela

dell’incolumità dei fedeli e la salvaguardia del patrimonio della chiesa.

Si ringrazia per la pazienza dei fedeli e per quanti hanno già dimostrato vicinanza

alla comunità salesiana per questo spiacevole evento.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.