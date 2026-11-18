Ho deciso di non presentare la mia candidatura nell’ambito della procedura prevista dallo Statuto della Fondazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Quando ho guidato il percorso di candidatura di Brindisi a Capitale italiana della Cultura 2027, pensavo di aver conosciuto a fondo questa città. Gli ultimi diciotto mesi, vissuti come presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, mi hanno permesso di scoprirne aspetti nuovi e di comprendere ancora meglio le sfide che ha davanti. Sono profondamente convinto che Brindisi debba sviluppare una dimensione internazionale sempre più concreta, costruendo rapporti di collaborazione stabili con le realtà culturali degli altri Paesi europei e del Mediterraneo. La Fondazione, principale istituzione culturale della città, deve svolgere un ruolo centrale in questo percorso.

Per quanto mi riguarda, preferisco un ruolo operativo, che mi consenta di dare continuità al lavoro avviato durante la candidatura di Brindisi 2027. Una visione esiste già ed è contenuta nel dossier di candidatura. Credo di poter contribuire concretamente alla crescita e allo sviluppo del panorama culturale cittadino. In questi mesi ho avviato diverse iniziative per rafforzare la dimensione internazionale di Brindisi, sia sul piano economico sia su quello artistico. Sono progetti ancora in corso, che richiedono continuità e competenze specifiche per essere portati avanti. Il mio legame con la Fondazione proseguirà, così come l’impegno per dare seguito al lavoro che abbiamo immaginato e avviato sul piano internazionale.

Nell’ultimo anno e mezzo la Fondazione ha raggiunto risultati superiori alle aspettative. Grazie a una programmazione attenta e a un’attività di comunicazione costante, il numero degli abbonamenti è cresciuto. La programmazione dedicata alle famiglie, grazie anche allo straordinario lavoro della compagnia Factory Transadriatica, ha avvicinato nuovi pubblici al teatro. E presto potrà essere inaugurato il sottopalco, un nuovo spazio destinato ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale della Fondazione.

Brindisi è una città che si svela lentamente. Ha una bellezza discreta, che richiede curiosità e attenzione per essere compresa fino in fondo. E poi ci sono le persone. Ho incontrato una comunità accogliente, associazioni animate da una straordinaria voglia di fare, cittadini che dedicano tempo ed energie alla propria città. È una Brindisi che mi ha emozionato e che mi ha insegnato molto.

Desidero ringraziare il sindaco Giuseppe Marchionna e l’Amministrazione comunale per la fiducia che mi hanno accordato. Ringrazio Federica Masi e Gianluca Bozzetti, consiglieri di amministrazione con i quali ho condiviso questo percorso. Lavorare fianco a fianco con Carmelo Grassi, direttore artistico della Fondazione, è per me un grande piacere, soprattutto per la sua disponibilità al confronto e all’ascolto. Un ringraziamento particolare va anche a Roberto Romeo e Francesca Argese, che rappresentano il motore quotidiano del teatro e che, con passione e dedizione, vanno ogni giorno ben oltre quanto richiesto dai loro incarichi.

Ringrazio infine i brindisini per l’accoglienza e per avermi fatto sentire parte della loro comunità. È un rapporto che continuerò a coltivare, con lo stesso interesse, lo stesso affetto e la stessa fiducia nelle possibilità di questa città.

Christopher Carl Torch

Presidente Fondazione Nuovo Teatro Verdi