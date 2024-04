Ci sarà anche Papa Francesco al G7 di giugno in Puglia!

Il G7 che si svolgerà a giugno in Puglia rischia di rimanere inciso nella storia, e non solo in quella delle nostre comunità. Ai sette personaggi politici più importanti del mondo andrà ad aggiungersi Papa Francesco. L’annuncio lo ha dato la presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, affermando che la presidenza italiana del G7 “intende valorizzare il percorso “promosso dalla Santa Sede” sull’Intelligenza artificiale e portarlo all’attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia”.

Così la premier italiana in un videomessaggio in cui annuncia “la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 proprio nella sessione dedicata all’Intelligenza artificiale”.

E’ evidente che si tratta di una straordinaria occasione per portare le attenzioni del mondo intero proprio sulla nostra regione e, in particolare, sulla provincia di Brindisi che è a tutti gli effetti il quartier generale di questo evento politico che si annuncia di grande rilevanza anche per come il mondo intero andrà a porsi in riferimento all’intelligenza artificiale. La presenza del Papa, inoltre, come sottolinea il parlamentare di Forza Italia Mauro D’Attis, sarà anche un incredibile ed efficacissimo messaggio di pace per il mondo intero. Alla Puglia pertanto, non resta che dare ancor di più il meglio di se in termini di accoglienza.