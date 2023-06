CIAO SILVIO…

Era ammalato da tempo, aveva raggiunto la ragguardevole età di 86 anni, ma la morte di Silvio Berlusconi fa notizia e genera dispiacere in gran parte degli italiani. Ne sono convinti non soltanto i suoi sostenitori, ma tutti coloro che hanno apprezzato il suo immenso amore per la democrazia e la sua lotta senza confini contro ogni forma di giustizialismo (di cui peraltro è stato vittima).

Ha combattuto come un leone, fino all’ultimo istante ed anche per questo merita rispetto. Che la terra ti sia lieve caro Presidente.

m.c.