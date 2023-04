CIBI SINTETICI E GRILLI A TAVOLA, DOVE ANDREMO A FINIRE?

Presso il Bastione Carlo V, Brindisi, nell’ambito dell’evento “Il Bastione e la Carota” sul buon cibo e sulla sana agricoltura, si è tenuto un interessante appuntamento sul tema:”Cibi sintetici e grilli a tavola, dove andremo a finire…I nuovi cibi, opportunità o profitti?”. L’incontro, che ha visto l’intervento del dott. Agostino Grassi, dietologo-nutrizionista, ha approfondito alcuni dei dubbi relativi a queste “novità” riguardanti le nostre abitudini alimentari. La paura che il made in Italy possa essere minato dalla diffusione di questi prodotti della tradizione orientale, ha certamente destato apprensione, ma bisogna valutare bene i vari punti di vista, con informazioni riguardanti la popolazione e i reali bisogni alimentari. Parliamo di nuovi cibi e, sicuramente, ci vorranno parecchi anni di sperimentazione prima che possano realmente rappresentare una valida alternativa. Certamente non si può dire oggi che un alimento fa male. Quello su cui riflettere è che la popolazione sta aumentando e bisogna pensare a possibili nuovi orizzonti e sperimentazioni. È una tematica attuale che, forse, andrebbe affrontata cercando di superare i pregiudizi. Uno dei dubbi più frequenti sugli alimenti a base di insetti, e in particolare sulla farina di grilli, riguarda la loro sicurezza per quanto riguarda la nostra salute. Probabilmente non possiamo precluderci, a priori, di poter utilizzare in futuro tessuti sintetici ad uso medico, anche se permangono varie perplessità. Un incontro interessante ed esaustivo. Anna Consales