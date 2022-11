CIBO. D’ATTIS (FI) FIRMA LA PROPOSTA DI COLDIRETTI PER VIETARE PRODUZIONE E USO DEL CIBO SINTETICO

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“‘No’ al cibo sintetico: non potevo che firmare e condividere la proposta, avanzata da Coldiretti, di una legge per vietare la produzione, l’uso e la commercializzazione dei cibi non naturali in Italia. Un impegno che tradurremo sicuramente in un testo di legge da presentare alle Camere e in cui crediamo fermamente: il cibo sintetico è dannoso per la salute e per l’ambiente e rompe quel legame virtuoso tra la natura e l’alimentazione delle persone. Si tratta di un’iniziativa lodevole ed è per questo che ho firmato con convinzione. Ringrazio l’associazione di categoria per aver avuto la sensibilità di abbracciare un tema così importante che ci interroga anche come costruttori del futuro, recuperando le migliori prospettive per la qualità della vita ed il rapporto con l’ambiente”.