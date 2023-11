Ciccio Riccio Bells- la canzone di Natale di Ciccio Riccio scritta da Mino Molfetta e Antonio Bruno- nel quarantesimo anno dalla nascita di Ciccio Riccio si presenta in una nuova luce: grazie alla voce di Noemi Castagnanova, l’arrangiamento e il piano di Raffaele Depalo e la partecipazione del Brindisi Tabernacle Choir, Ciccio Riccio Bells diventa una canzone di pace e amore da dedicare a tutti i bambini del mondo.





Ciccio Riccio Bells, versione 2023, verrà presentata ufficialmente in diretta su Ciccio Riccio il 1 dicembre alle 13, con Marcello Biscosi, all’interno de I Cavalli di Battaglia. Saranno presenti i protagonisti del progetto che si esibiranno in una breve performance live, negli studi di CiccioRiccio in cui interverrà anche Francesco Verardi, dj e beatmaker, alias Nuck, che ha curato il Mix e Master del pezzo.





Sarà l’occasione per ascoltare Noemi Castagnanova, nota anche con lo pseudonimo di Like A Nova, una voce con particolare temperamento romantico e intimo in questa nuova versione di Ciccio Riccio Bells, che svelerà di essere “esser figlia di CiccioRiccio”, con lei Raffaele Depalo, un musicista raffinato, ex bambino prodigio che inizia a suonare il piano a soli 4 anni e poi alcuni dei componenti del Brindisi Tabernacle Choir, un collettivo che ha prestato la propria anima e l’ intensità tipici di un gospel perchè Ciccio riccio Bells assumesse questo nuovo, significativo obiettivo.





Appuntamento al 1 dicembre ore 13 su Ciccio Riccio e poi al 9 dicembre alle 20.30 presso il Teatro Impero di Brindisi per Christmas Gospel, evento di Brindisi Tabernacle Choir con la partecipazione di Joshua Sherman (info 392-1926501).