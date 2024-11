Ciccio Riccio compie 41 anni. Spazio agli ascoltatori!

13 novembre 2024, 41 anni sono trascorsi dalla nascita di Ciccio Riccio ed oggi Mino Molfetta, fondatore ed editore, con Paolo Molfetta, direttore commerciale, desiderano festeggiare il tempo trascorso con tutti gli ascoltatori. Ciccio Riccio non è una radio- popolare il jingle “Radio le altre, noi Ciccio Riccio”- ossia è anche una radio ma soprattutto è condivisione di emozioni: che siano canzoni, artisti, feste in piazza e party. Tutto questo è stato creato in 41 anni grazie al supporto di inserzionisti, rete vendita, fornitori ma anche e soprattutto grazie ad ogni singolo ascoltatore. E Ciccio Riccio è una splendida realtà grazie anche alle voci di chi la vive in diretta tutti i giorni, specie nei giorni di festa, quando, cioè, per vocazione, non si lasciano da soli gli ascoltatori. Ciccio Riccio oggi compie gli anni, se anche tu hai un ricordo da condividere scrivi o manda un audio al 3880584141‘whatsapp, telegram, sms- oggi tra le voci protagoniste potresti esserci anche tu.

Racconta a tutti cosa ti lega a Ciccio Riccio e continua ad ascoltarla in fm, in streaming, in tv…