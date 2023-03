Momento di festa e di sensibilizzazione questa mattina presso il parco Cillarese di Brindisi con l’associazione persone down di Brindisi. Flash mob carattere nazionale per ricordare quali sono i diritti dei ragazzi down, a partire da quelli dell’autodeterminazione, di lavorare, di avere degli amici, di sposarsi e fare una famiglia. C’e’ stato anche un momento di musica con un gruppo Gospel.