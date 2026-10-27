Cimitero di Tuturano – Installati dissuasori per allontanare i piccioni e tutelare il decoro

Un intervento concreto per migliorare il decoro e la pulizia del cimitero di Tuturano.

L’Amministrazione comunale di Brindisi ha provveduto all’installazione di dissuasori per l’allontanamento dei piccioni, la cui presenza aveva determinato nel tempo disagi e problemi igienici, a causa del guano che imbrattava tombe e monumenti funerari.

L’intervento nasce dall’esigenza di garantire maggiore pulizia e rispetto per un luogo particolarmente caro alla comunità, nel quale il decoro assume anche un valore di sensibilità e attenzione nei confronti dei nostri defunti e delle loro famiglie.

«La cura dei cimiteri è una forma di rispetto verso la memoria dei nostri cari e verso tutti i cittadini che quotidianamente vi si recano. Anche interventi apparentemente semplici rappresentano risposte concrete a problematiche sentite dalla comunità. Continueremo a prestare attenzione alle esigenze di Tuturano, così come a quelle di tutti i quartieri della città».

Livia Antonucci

Assessore all’Ambiente

Cosimo Elmo

Assessore ai Lavori Pubblici

Comune di Brindisi