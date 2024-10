Cimitero – Per la ricorrenza dei defunti 25 nuove panchine ed una navetta per i disabili

L’Assessore ai Lavori Pubblici ed ai cimiteri del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo, rende noto che l’Amministrazione Comunale ha predisposto una serie di interventi finalizzati a migliorare l’accoglienza per i parenti in occasione della commemorazione dei defunti. In particolare, nel cimitero di Brindisi, da martedì 29 ottobre fino a domenica 3 novembre le persone diversamente abili che vorranno recarsi a visitare le tombe dei propri cari potranno farlo utilizzando una navetta che sarà disponibile gratuitamente all’ingresso del cimitero grazie alla disponibilità di un imprenditore brindisino che opera nel settore dei trasporti. All’interno della struttura saranno predisposti dei punti di raccolta per poter usufruire anche del trasporto verso le uscite. Il servizio di trasporto per le persone diversamente abili sarà disponibile anche negli altri fine settimana di novembre. Sempre all’interno del cimitero di Brindisi, si è proceduto con la totale ristrutturazione della camera mortuaria attraverso il rifacimento dell’impianto elettrico e di quello di condizionamento e la lucidatura del pavimento in marmo. Rifatti, inoltre, i prospetti della Chiesa oltre agli intonaci interni. Un intervento di verniciatura ha riguardato anche i cancelli, così come si è proceduto con la potatura delle siepi e con la pulizia straordinaria dei vialetti. Nel cimitero, inoltre, sono state collocate 25 muove panchine in marmo per favorire la sosta dei visitatori. “Abbiamo fatto il possibile – ha dichiarato l’Assessore Elmo – per onorare i nostri defunti e per venire incontro alle esigenze dei visitatori, partendo dai più fragili”.