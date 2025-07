CineCortile – Universo di stelle Ultimi tre appuntamenti sotto le stelle a Brindisi

Un cortile antico, le stelle sopra, un grande schermo davanti, e storie capaci di toccare il cuore.

Così si è accesa l’estate a Brindisi con CineCortile – Universo di stelle, la rassegna cinematografica che ha trasformato il chiostro dell’Ex Convento di Santa Chiara in un luogo magico dove arte, socialità e sapori si incontrano. Ora, il viaggio volge al termine: rimangono solo tre appuntamenti, e sono quelli da non perdere.

📍Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara, via Santa Chiara 2 – Brindisi)

🕣 Ore 20:30

📅 Venerdì 25 luglio

📅 Mercoledì 30 luglio

📅 Giovedì 1° agosto

🍕 In collaborazione con La Locanda del Porto – da Adolfo

🎟 Contributo all’ingresso: €3,00 + tessera ARCI

📲 Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 0831 156 1076

📌 Per informazioni e titoli dei film, contattare esclusivamente via WhatsApp.

⏰ Si consiglia di arrivare almeno 15–20 minuti prima dell’inizio della proiezione per sistemarsi e ordinare pizza e bevande in tranquillità.

CineCortile – Universo di stelle è un progetto di Santa Spazio Culturale e Yeahjasi Brindisi APS, con la comunicazione curata da Animax Studio e licenza cinematografica MPLC.

Le serate di CineCortile sono diventate un piccolo rito collettivo nel cuore della città: non lasciarti sfuggire queste ultime occasioni per viverlo.