CINEMA, A PALAZZO ROMA JENNIFER LOPEZ E OWEN WILSON SPOSI IN “MARRY ME”

La commedia romantica, diretta da Kat Coiro, segue la storia di Kat Valdez (Jennifer Lopez), una famosa pop star che sta per convolare a nozze con il fidanzato rockstar Bastian (Maluma). Poco prima della cerimonia Kat scopre che il suo futuro marito l’ha tradita e per ripicca decide comunque di sposarsi con un uomo a caso tra il pubblico di fan. La scelta ricade su Charlie Gilbert (Owen Wilson), un divorziato e timido insegnante di matematica al liceo, che si trova lì solo perché ha accompagnato la figlia Lou (Chloe Coleman) e la sua amica all’evento.



Kat e Charlie sono due persone molto diverse e da perfetti sconosciuti si ritrovano improvvisamente a essere marito e moglie. I due cercheranno di aprirsi l’uno nei confronti dell’altra e col tempo quello che è stato un gesto istintivo di Kat si trasformerà in un vero e inaspettato sentimento. Ma i due riusciranno a superare la diversità dei loro mondi e i fan che vogliono che Kat torni di nuovo con il suo ex?

