CINEMA ADDICTION AL CINEMA IMPERO: GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE IN PROGRAMMA “VELLUTO BLU” DI DAVID LYNCH NELLA VERSIONE RESTAURATA

Ritorna sul grande schermo del cinema Impero di Brindisi un capolavoro della cinematografia moderna “Velluto blu” di David Lynch, grazie all’edizione autunnale della rassegna “Cinema Addiction” promossa da Apulia film commission.

L’appuntamento con l’opera cult del regista scomparso lo scorso anno, consacrato tra i più visionari della settima arte in grado di influenzare l’immaginario contemporaneo, è giovedì 19 novembre alle ore 20.45. L’opera ritorna sul grande schermo nella versione restaurata, l’ingresso alla proiezione è gratuito come per tutte le date della rassegna. La pellicola del 1986 è un viaggio nella provincia americana, Lumberton, una cittadina immaginaria prototipo di perbenismo, tranquillità e cura estetica che nasconde inquietudini, ossessioni e segreti. Il protagonista, interpretato da Kyle MacLachlan, reso popolare al grande pubblico dalla serie televisiva dello stesso Lynch “Twin Peaks”, trova nella terra un orecchio mozzato e inizia una pericolosa indagine. Indimenticabile la scena che introduce Isabella Rossellini mentre canta in un nightclub “Blue Velvet”, il famoso brano da cui il film prende il titolo, dando vita a un personaggio sensuale e vittima di violenza. Sin dal suo primo lungometraggio “Eraserhead”, Lynch ha utilizzato il linguaggio cinematografico in maniera personalissima, creando un’atmosfera onirica e allucinata attraverso uno stile unico e riconoscibile, per questo imitato. A quarant’anni dalla sua realizzazione, Velluto blu, conserva intatta la propria forza visiva e narrativa, confermandosi un’esperienza cinematografica da fare in sala sul grande schermo.

L’opera chiude il primo ciclo tematico dal titolo “Sogno cyberpunk” della rassegna Cinema addiction, un percorso attraverso quattro film iconici degli anni ’80 che hanno influenzato il cinema di genere. Dopo “Essi vivono” di Carpenter, “Tetsuo” di Tsukamoto e “La mosca” di Cronenberg, è il cinema di Lynch a restituire la contaminazione tra i generi e la centralità del corpo tra desideri e paure.

Ma l’edizione autunnale non si ferma qui e prosegue con “Amore di carne”. Un secondo itinerario cinematografico dedicato alle molteplici declinazioni della passione amorosa, dell’amour fou e della forza irrazionale del desiderio. Gli appuntamenti in calendario sono ancora tre. Si ricomincia giovedì 26 novembre con “Fiore di carne” (1973) di Paul Verhoeven, opera travolgente e provocatoria, candidata all’Oscar per il miglior film straniero, che vede tra i protagonisti un giovane Rutger Hauer (iconico personaggio di Blade Runner). Giovedì 3 dicembre si ritorna agli anni Ottanta con “Rosso sangue” (1986) di Leos Carax, etereo e carnale al tempo stesso, affidato alle interpretazioni di Juliette Binoche e Denis Lavant. A chiudere, giovedì 17 dicembre, c’è l’originalità della regista italiana Alice Rohrwacher, con “La chimera” (2023), pellicola piena di poesia.

La rassegna di Apulia film commission, programmata in contemporanea nei cinque capoluoghi pugliesi, ha come finalità la diffusione della cultura cinematografica, per questo motivo le proiezioni sono introdotte da esperti del settore. Al cinema Impero di Brindisi partecipano la regista e giornalista brindisina Paola Crescenzo e i critici cinematografici Massimo Causo, Davide Di Giorgio e Massimiliano Martiradonna che si alterneranno nell’arco degli appuntamenti.

I film sono tutti in lingua originale e sottotitolati in italiano, gli spettacoli ad ingresso gratuito iniziano alle ore 20.45. Cinema Addiction è un progetto realizzato da Apulia Film Commission e Regione Puglia, a valere su risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026”.