Cinema ANDROMEDA BRINDISI, Venerdì 20 Novembre 2026 alle ore 20.00, l’attrice Vanessa Scalera ed il regista Edoardo De Angelis incontrano il pubblico in sala prima della proiezione del film “Il fuoco che ti porti dentro”.

Cordiali salutiFabio Marini

Sinossi e Trama

Il film Il fuoco che ti porti dentro (2026), diretto da Edoardo De Angelis e tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Antonio Franchini, è un dramma familiare venato di amara ironia e tensione emotiva.

· I protagonisti: Antonio (interpretato da Lino Musella) è fuggito molti anni prima da Napoli per trasferirsi a Milano, dove ha costruito una carriera solida e una nuova famiglia. La sua quiete viene interrotta dall’arrivo a sorpresa della madre, Angela (interpretata da Vanessa Scalera), una donna magnetica, ingombrante, antica, esagerata e ostile, decisa a non andarsene più.

· La cena della Vigilia: L’occasione del Natale si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia psicologico ed emotivo. Tra vecchie ruggini, sopraffazioni, incomprensioni mai risolte e la presenza di un cappone ostinato che rifiuta di finire in pentola, la serata diventa una resa dei conti a porte chiuse.

· Il nucleo del racconto: Attraverso dialoghi serrati e un confronto feroce ma profondamente viscerale, il film indaga la natura di un legame d’amore che brucia come un fuoco inesauribile, fatto di ferite aperte, sensi di colpa e l’impossibilità — o la disperata necessità — di comprendere fino in fondo le proprie radici e la figura materna.