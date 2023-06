CINEMA: CON L’ESTATE TORNA LA PROGRAMMAZIONE DELL’ARENA EDEN

Con un costo del biglietto di appena 3 euro, tutte le sere sarà possibile assistere a film di genere diverso, all’insegna della qualità e della condivisione, dall’1 luglio al 31 agosto (spettacolo unico ore 21). Un modo per passare una serata all’aria aperta e recuperare qualche film non visto, stavolta sotto il cielo stellato. Film per sorridere, per riflettere, per stare assieme: tanti appuntamenti per vivere un’esperienza en plein air nel cuore dei mesi estivi. Vi aspettiamo numerosi. Info 339 1338519.

Di seguito, tutti i film in programma:

LUGLIO 2023

1 – 2

TI MANGIO IL CUORE

di P. Mezzapesa con Elodie, F. Patané, F. Di Leva, L. Vitale

3 – 4

MAIGRET

di P. Leconte con G. Depardieu, J. Labeste, M. Bernier, A. Clément, A. Wilms

5 – 6

IL PRINCIPE DI ROMA

di E. Falcone con M. Giallini, G. Bevilacqua, F. Timi, S. Rubini

7 – 8 – 9

LA STRANEZZA

di R. Andò con T. Servillo, S. Ficarra, V. Picone, G. Andò

10 – 11

IL PIACERE È TUTTO MIO

di S. Hyde con E. Thompson, D. McCormack, L. Mabaleka,

L. Beare, C. Lopes

12 – 13

NON COSÌ VICINO

di M. Forster con T. Hanks, M. Treviño, R. Keller,

Garcia-Rulfo, C. Britton

14 – 15 – 16

QUASI ORFANO

di U. R. Carteni con R. Scamarcio, V. Puccini, A. Gerardi, G. Schiavo, A. Pappalardo

17 – 18

BELLE E SEBASTIEN

NEXT GENERATION

di P. Coré con M. Laroque, R. M. Rouanet, A. David

19 – 20

LE OTTO MONTAGNE

di F. Van Groeningen con L. Marinelli, A. Borghi, F. Timi, E. Lietti, G. Burzi

21 – 22 – 23

IL GRANDE GIORNO

di M. Venier con A. Baglio, G. Storti, G. Poretti, A. Attili, E. Lietti

24 – 25

WHITNEY

UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA

di K. Lemmons con N. Ackie, S. Tucci, A. Sanders, T. Tunie

26 – 27

IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA

di P. Genovese con T. Servillo, V. Mastandrea, M. Buy, S. Serraiocco, G. Cristini

28 – 29 – 30

TRAMITE AMICIZIA

di e con A. Siani, M. Tortora, M. Gioli, M. Di Biase, Y. Gugliucci

31

STRANIZZA D’AMURI

di G. Fiorello con G. Pizzurro, S. Segreto, F. Sacchi, S. Malato, A. De Matteo

AGOSTO

1

STRANIZZA D’AMURI

di G. Fiorello con G. Pizzurro, S. Segreto, F. Sacchi, S. Malato, A. De Matteo

2 – 3

SCORDATO

di e con R. Papaleo, Giorgia, S. Corbisiero, A. Curri, A. F. Ravel

4 – 5 – 6

TRE DI TROPPO

di e con Fabio De Luigi, V. Raffaele, F. Balsamo, M. Rocco

7 – 8

ME CONTRO TE – MISSIONE GIUNGLA

di Gianluca Leuzzi con S. Scalia, L. Calagna, V. Tomada,

A. Carone, P. Zizzi

9 – 10

IL SOL DELL’AVVENIRE

di e con N. Moretti, M. Buy, S. Orlando, B. Bobulova, F. Furno

11 – 12 – 13

I MIGLIORI GIORNI

di M. Bruno e E. Leo con E. Leo, M. Bruno, A. Foglietta, M. Tortora, P. Calabresi

14 – 15

IL COLIBRI

di F. Archibugi con P. Favino, K. Smutniak,

B. Bejo, L. Morante, S. Albelli

16 – 17

THE FABELMANS

di S. Spielberg con G. LaBelle, M. Williams

18 – 19 – 20

TICKET TO PARADISE

di Ol Parker con G. Clooney, J. Roberts, K. Dever, B. Lourd

21 – 22

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

di J. Dos Santos, K. Powers, J. K. Thompson con S. Moore, H. Steinfeld, I. Rae, O. Isaac, J. Johnson

23 – 24

GRAZIE RAGAZZI

di R. Milani con A. Albanese, S. Bergamasco, V. Marchioni, G. Ferrara, G. Montanini

25 – 26 – 27

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

di J. Mangold con H. Ford, P. Waller-Bridge, M. Mikkelsen, T. Kretschmann, B. Holbrook

28 – 29

RAPITO

di M. Bellocchio con E. Sala, L. Maltese, P. Pierobon, F. R. Alesi, B. Ronchi

30 – 31

IL RITORNO DI CASANOVA

di G. Salvatores con T. Servillo, F. Bentivoglio, S. Serraiocco, N. Balasso, A. Besentini