Cinque ragazzi brindisini indagati per una presunta violenza sessuale di gruppo

Cinque ragazzi brindisini sono indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. In quattro hanno un’età tra 18 e 19 anni mentre il quinto è ancora minorenne.

I cinque dopo gli esami di maturità si sono recati in vacanza a Malta con il chiaro intento di vivere una bella vacanza all’estero.

A distanza di mesi, però, si apprende che i loro nomi compaiono in un fascicolo di inchiesta con un’accusa pesantissima visto che a denunciarli è stata una ragazza diciannovenne di Treviso, anche lei in vacanza nell’isola. A quanto pare, della presunta violenza di gruppo ci sarebbero anche dei video che qualcuno tra i ragazzi brindisini, avrebbe girato e poi fatto circolare attraverso piattaforme di messaggistica.

L’episodio contestato si sarebbe verificato nella tarda serata del 22 luglio quando i ragazzi e la presunta vittima della violenza si sarebbero recati in un locale per poi spostarsi nell’abitazione affittata dai brindisini. A quanto pare, la ragazza aveva fatto abuso di alcool e quindi non era lucida a tal punto da sottrarsi ai rapporti sessuali che avrebbero consumato i quattro maggiorenni.

La denuncia la ragazza l’avrebbe sporta il giorno dopo, una volta rientrata in Italia. Da qui il coinvolgimento della Procura della Repubblica di Brindisi, anche in considerazione del fatto che la violenza sarebbe stata compiuta all’estero, ma tra cittadini della stessa nazionalità. Ai ragazzi sono stati sequestrati i telefonini che adesso saranno analizzati dai periti della Procura, così come sono state perquisite le loro abitazioni.

I cinque accusati, comunque, si difendono asserendo che la ragazza era consenziente e quindi non ci sarebbe stata alcuna violenza sessuale