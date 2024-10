Circo Sociale, la Cooperativa TenRock di Brindisi apre le porte all’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”  

L’equipe di operatori della cooperativa sociale accoglierà studenti tirocinanti del corso di Laurea in Psicologia

Il Circo Sociale della cooperativa sociale Tenrock di Brindisi apre le porte all’Università degli Studi di Bari, accogliendo 2 tirocinanti del corso di Laurea in Psicologia. Le studentesse saranno accolte nel nostro staff psico-pedagogico-artistico che lavora con protocolli innovativi sui temi dell’ADHD, della resilienza e dell’inclusione sociale. Una nuova esperienza che donerà ulteriore valore al nostro lavoro quotidiano a favore di adolescenti, adulti in area di vulnerabilità, bambini e bambine.

“Siamo davvero contenti di questa opportunità – afferma la dott.ssa Angela Silvia Paradiso, – coordinatrice pedagogica della cooperativa- che potrà contribuire alla formazione di giovani professioniste, ad arricchire la nostra esperienza ed a diffondere le potenzialità della pedagogia di circo sociale, già diffuse in altre realtà europee ed ancora poco note nei nostri contesti territoriali”.

Le attività di circo sociale contribuiscono notevolmente allo sviluppo psico-fisico dall’infanzia all’età adulta, favorendo l’acquisizione ed il potenziamento di competenze motorie, relazionali e sociali. Tali aspetti sono particolarmente rilevanti per chi intende professionalizzarsi nell’area della relazione di aiuto alla persona e soprattutto per chi punta a sviluppare la propria attività in contesti non formali ed innovativi, dove la relazione umana sempre cammina, di pari passo, con quella professionale.