CIRCOLO ATREJU (FDI): ENNESIMO APPELLO ALL’UNITÀ DEL CENTRO DESTRA

Il centro destra Brindisino si ritrova a un bivio che ci pone davanti a una imbarazzante e responsabile

scelta, ma siamo lieti che finalmente il centro destra riesca ad esprimere ben due figure di alto profilo

politico.

Il nostro dovere non è solo quello di fare una scelta ponderata sul candidato sindaco per il bene

della Città, ma di iniziare a formare una nuova classe dirigente e dare la possibilità a persone capaci

di crescere nella politica, perché è vivendo la politica che si forma un vero Politico.

Il nostro obiettivo da subito è stato puntare sui giovani, perché loro sono il nostro futuro, loro

dovranno un Domani governare la nostra città.

Oggi ci ritroviamo con due candidati che hanno tutte le carte in regola, preparazione, conoscenza

della macchina amministrativa e tanta voglia di agire.

Ed è per questo, sempre e soprattutto per il bene della città, che confidiamo in una loro

collaborazione.

Non vogliamo un centro destra nuovamente diviso, non si può permettere ad altri di continuare a far

sprofondare Brindisi nel nulla.

Invitiamo tutti i dirigenti del centro destra a un momento di riflessione per riuscire a raggiungere un

accordo, l’unione!

Il nostro auspicio è che un tale e immediato confronto porti solo alla definitiva compattezza del

centro destra.

Conquistiamo la fiducia dei nostri concittadini iniziando ad assumere un comportamento

responsabile e civile: no alla divisione del centro destra, sì a una assegnazione dei ruoli sulle

obiettive capacità e progetti.

Il presidente

Barbara Carotenuto

Circolo Territoriale FDI Atreju-Brindisi