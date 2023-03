CIRCOLO ATREJU – NUOVI ATTESTATI DI SOLIDARIETA’

Ecco il documento del PRI:

La Segreteria Cittadina ed il Gruppo Consiliare del Partito Repubblicano esprimono la loro solidarietà ai soci del circolo di Fratelli d’Italia ATREJU la cui sede è stata fatto oggetto di un atto oltraggioso.

Ci auguriamo che la oramai imminente campagna elettorale sia condotta da tutti i partecipanti nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza.

Brindisi non ha bisogno di ulteriori veleni ma di un confronto basato sulle idee e sulle proposte.

Non a caso insieme alle forze politiche ed ai movimenti civici di Azione, Brindisi a colori, Casa dei liberali e Senso Civico abbiamo elaborato delle linee programmatiche che abbiamo offerto al giudizio degli elettori, delle altre forze politiche, delle Associazioni datoriali, delle Organizzazioni sindacali e del mondo del volontariato.

Con lo stesso spirito elaboreremo la proposta di un Patto etico da sottoporre alla visione e sottoscrizione di tutte le forze politiche che parteciperanno alla prossima competizione elettorale affinché questa avvenga nel pieno rispetto delle regole democratiche senza trascendere in insulti o, peggio, atti vandalici.

LA SEGRETERIA CITTADINA PRI

IL GRUPPO CONSILIARE PRI

Questa la nota del consigliere comunale Massimiliano Oggiano:

Solidarietà al Circolo Fdi “Atreju” per il terzo attacco vile perpetrato alla sede del circolo in poco meno di una settimana. Siamo in prossimità della campagna elettorale e questo clima ci preoccupa fortemente, perché in democrazia non possono esistere atti simili che abbassano il livello del dialogo e favoriscono l’utilizzo della violenza. Sabato, con una delegazione di Fratelli d’Italia, tra cui il consigliere regionale Luigi Caroli, ci recheremo dal Prefetto per chiedere una maggiore attenzione sulla sicurezza pubblica, soprattutto nel periodo della campagna elettorale. Ho deciso, inoltre, di attenzionare il Consiglio Comunale sulla vicenda, nella prossima seduta prevista il 7 marzo, e coinvolgere anche il primo cittadino affinché vengano condannati all’unanimità questi gesti inaccettabili per una città che si appresta a eleggere il nuovo consiglio comunale.

Questa la nota del circolo Atreju di Fratelli d’Italia:

L’episodio di inciviltà e di abbrutimento compiuto contro l’insegna del Circolo territoriale “Atreju” di Fratelli d’Italia ha confermato, qualora ci fosse stato bisogno, la preconcetta parzialità del commissario cittadino del partito, Cesare Mevoli. Il quale, stigmatizzando a dovere l’atto vandalico diretto a un circolo associato al partito che “rappresenta”, ha promosso un incontro presso il Prefetto al fine di sollecitare l’innalzamento della soglia di attenzione da parte delle Forze dell’Ordine verso l’emergenza criminale in generale e, in particolare, il sistema di atti criminosi posti in essere negli ultimi tempi all’indirizzo del nostro partito. Fin qui la coscenziosa sensibilità, se vogliamo l’azione diligente, di un commissario responsabile. Se non fosse per “sottili e ordite” mancanze che non possono sfuggire all’attenzione. Prima tra tutte l’omesso coinvolgimento nell’incontro con il Prefetto dei diretti interessati, di fatto i rappresentanti del circolo “Atreju” che risultano i destinatari del gesto criminoso, a conferma di una condotta divisiva e fortemente sbilanciata che continua a creare tensioni all’interno del partito. I circoli sono parte integrante di una organizzazione territoriale, per questo riteniamo fortemente discriminatorio l’atteggiamento di chi costruisce sistematicamente distanze e veicola messaggi inequivocabili. Ad ogni modo, il circolo “Atreju” prende atto di questa ennesima levata distruttiva e prosegue nella prospettiva progettuale di “Brindisi 2030” nell’obiettivo di restituire alla città una classe dirigente credibile, giovane, dinamica e “donna”, in grado di interpretare un pensiero proteso a occuparsi delle sfide e dei problemi della città e della sua comunità: il circolo coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro, tra questi anche esponenti e iscritti di altri schieramenti politici, che hanno espresso vicinanza e solidarietà condannando incondizionatamente il vile gesto, a conferma di un senso comunitario che purtroppo non appartiene a tutti, compresi alcuni “alti” responsabili della politica.

Circolo Territoriale FDI

ATREJU BRINDISI