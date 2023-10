CIRCOLO ATREJU – PERCHE’ I FOOD TRUCK NON FANNO LA DIFFERENZIATA?

Sbagliare è umano ma perseverare è da incapaci!

Avevamo già segnalato durante le feste del Santo patrono, la carenza di cestini differenziati per il rifiuto

e la necessità che ogni Ambulante mettesse a disposizione dei suoi avventori bidoni del Vetro, della

Plastica, dell’Organico, della Carta e dell’indifferenziato.

Ma a causa dei peggiori sordi, coloro che non vogliono ascoltare ed intendere la procedura, ci vediamo

costretti pubblicamente a denunciare il fatto vedendo vanificato l’impegno della cittadinanza brindisina

e della Commissione Ambiente.

Come si evince da foto allegate, nonostante l’isola ecologica allestita dalla Ditta Teorema, messa a

disposizione degli esercenti per conferire il rifiuto già differenziato prodotto da ognuno nella propria

area, il tutto, dalla Plastica al Vetro, è stato e verrà conferito nell’indifferenziato con notevole aggravio

dei costi comunali, dato che i preposti all’autorizzazione dell’evento non si sono preoccupati di

specificare che l’utilizzo di tali dispositivi è obbligatorio.

Questa superficialità è inammissibile e assoda un atteggiamento irresponsabile e soprattutto dannoso

alle casse comunali!

Eppure basterebbe affidarsi al buon senso quando si è privi della conoscenza delle regole e della volontà

di rispettarle.

È un dato di fatto che ogni food truck deve avere i contenitori per la differenziata come accade per i

nostri chioschi vicino alla banchina del porto e per tutte le altre attività commerciali, altrettanto deve

accadere per chi viene ospitato nella nostra Città.

Per concludere crediamo sia di fondamentale importanza il coordinamento tra i vari uffici affinché in

futuro non si ripeta più lo stesso errore.

Confidiamo in un celere intervento del Primo Cittadino.

Il Presidente

Barbara Carotenuto

Circolo Territoriale FDI Atreju-Brindisi