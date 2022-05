CIRCOLO “CARDUCCI” MESAGNE – GIORNATE DEDICATE ALL’AMBIENTE

“IL FUTURO CHE VORREI”

Giornate dedicate all’ambiente per un futuro sostenibile.

Da lunedì 30 maggio a mercoledì 1° giugno i genitori delle alunne e degli alunni del 1° Circolo

“Carducci” sono invitati a partecipare agli eventi conclusivi organizzati nei giardini dei plessi di

scuola dell’infanzia e di scuola primaria.

L’evento dal titolo “Il Futuro che Vorrei” si colloca come momento finale del percorso formativodidattico trasversale sviluppato nel corso del corrente anno scolastico, che ha avuto come sfondo

integratore la tematica della tutela dell’ambiente secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Lunedì 30 saranno i piccoli della scuola dell’infanzia ad accogliere nelle rispettive scuole i genitori

che potranno visitare e osservare i lavori realizzati dai bambini e messi in mostra. “Natura in

Gioco”, “Natural..Park” e NaturalMente Insieme” sono i titoli dei diversi percorsi realizzati

rispettivamente dalla scuola De Amicis, Don Milani e Rodari.

Martedì 31 l’evento si sposta nei giardini delle scuole primarie Carducci e Borsellino con la

realizzazione di laboratori per i genitori e la mostra dei lavori di riciclo creati dalle alunne e dagli

alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte. Il giorno seguente 1° giugno si conclude la

manifestazione con un momento di animazione a cura dei piccoli alunni delle classi prime che

coinvolgeranno i visitatori, genitori e non, nei giochi di una volta e in classici giochi ri-creati

attraverso il riciclo e il riuso di materiali recuperati. Sarà inoltre l’occasione per gli alunni che

hanno partecipato ai diversi moduli PON per restituire quanto sperimentato e vissuto attraverso

canti, rappresentazioni teatrali e … degustazioni basate sulle regole della corretta alimentazione e

del rispetto dei prodotti a Km 0!

Alla realizzazione della manifestazione conclusiva ha collaborato anche il Lions Club di Mesagne.

Dopo gli ultimi difficili anni la scuola si apre di nuovo al territorio e promuove un momento di

condivisione delle buone pratiche nel rispetto dell’ambiente per un futuro più sostenibile!!!!