Circolo della Vela – Rassegna “Libri in crocetta”: sabato appuntamento con Lorenzo Cipriani, autore del libro “Mare Nostrum”

Nell’ambito della rassegna letteraria “Libri in crocetta”, il Circolo della Vela di Brindisi ha organizzato un incontro con Lorenzo Cipriani, autore del libro “Mare Nostrum” (Giunti editore). L’appuntamento è per sabato 21 febbraio, alle ore 18.00, presso la Casa del Turista. Dopo i saluti del Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso, Lorenzo Cipriani dialogherà con la coordinatrice di eventi culturali Regina Cesta.
In questo libro l’autore Lorenzo Cipriani, esploratore del nostro tempo, sempre alla ricerca delle origini della nostra umanità, racconta il suo viaggio nel Mediterraneo attraverso le rotte che furono protagoniste nel mondo antico.
Dall’Italia alla Grecia fino a Istanbul, Cipriani porta il lettore su rotte e storie antiche che si intrecciano con il presente.
Un’immersione nella Natura, madre e insegnante di tutte le cose.
“La rassegna ‘Libri in crocetta’ – afferma il Presidente Caso – è un percorso che unisce il piacere della lettura alla passione per il mare ed è questo il motivo per cui promuoveremo diversi appuntamenti di questo tipo nel corso dell’anno”.